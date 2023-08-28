Фестиваль классического искусства прошел в горах Сочи

Также на фестивале был показан новый драматический балет с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита»

В горах Сочи прошел фестиваль классического искусства. На закрытии мероприятия группа бахрейнских музыкантов и Сочинского симфонического оркестра исполнили музыку композитора Вахида Альхана.

Кроме этого, на фестивале прозвучала новая постановка оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Режиссером выступил постановщик Мариинского театра Илья Устьянцев.

«Также на фестивале был показан новый драматический балет с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Полунина. Свою концертную программу также представили солисты Санкт-Петербургского Дома музыки», - добавили в пресс-службе администрации Сочи.