3956 кубанских семей получили региональный маткапитал Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани около четырех тысяч семей получили краевой материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. С начала года средствами воспользовались 3956 кубанских семей.

Региональный материнский капитал предоставляют по нацпроекту «Демография». Сумма выплаты достигает 147 тысяч 165 рублей. В 2023 году из краевого бюджета выделили 880,3 млн рублей.

«С начала года выдали 6247 уведомлений на получение маткапитала семьям, имеющим трех и более детей. Средствами уже распорядились 3956 семей», - сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Отмечается, что средства можно использовать полностью либо частично по трем основным направлениям. Так, деньги доступны для улучшения жилищных условий в крае, газификации или получения образования детьми.

Когда исполнится три года со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей, семьи могут погасить материнским капиталом ипотеку. А направить деньги на медицинскую реабилитацию ребенка можно в любое время.

Список документов и порядок предоставления краевого материнского капитала опубликован на сайте регионального министерства труда и социального развития. Кроме того, проконсультироваться можно по номеру горячей линии 8(800)55-000-55, в МФЦ или в местном управлении соцзащиты.