Прививочная кампания против гриппа стартует на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививочная кампания против гриппа стартует на Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Вакцинироваться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. С 4 сентября в Краснодаре также начнут работать мобильные передвижные пункты. Их можно посетить в будни с 9:00 до 18:00 на Главной городской площади по улице Красной,122 и в сквере им. Г.К. Жукова по улице Красной, 35.

На выходных в краевом центре мобильные пункты остановятся в парке «Солнечный остров» по улице Трамвайной, 2 и в Чистяковской роще по улице Колхозной, 86. Сделать прививку можно с 9:00 до 17:00.

Всего в 2023 году в крае планируют вакцинировать более 56% жителей или около 3,3 млн человек.

«По мнению медиков, лучшее время для вакцинации - начало сентября. Так организм успеет выработать иммунитет к моменту сезонного роста заболеваемости», – напомнила замглавы региона.