В Приморско-Ахтарске благоустройство набережной выполнено на 95%

В Приморско-Ахтарске завершают благоустройство набережной. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Приморско-Ахтарске в ближайшее время завершиться благоустройство набережной. Обустройство общественной территории идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Благоустройство общественного пространства по улице Набережной от улицы Горшковой до Пролетарской выполнено на 95%. Завершены работы по укладке тротуарной плитки и устройству бортовых камней. облицовка парапетов, лестниц и мест отдыха. Установлены анималистические композиции», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

На набережной установили ограждения и фонари уличного освещения. В ближайшее время к работе приступят ландшафтные дизайнеры и озеленители. Необходимо высадить деревья и кустарники, а также установить скамейки. Всего в 2023 году в рамках национального проекта 142 общественные территории региона обретут новый облик.