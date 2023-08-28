В Чистяковской роще Краснодара прошла благотворительная спортивная акция

Фото: Союз многодетных семей «Кубанская семья»

В Краснодаре прошла благотворительная акция «Кубанская семья на спорте». Более 100 спортивных краснодарских семей собрались в Чистяковской роще. Родители и дети бегали наперегонки, перетягивали канаты и прыгали в длину. Самые активные получили бесплатные семейные билеты на посещение одного из городских центра развлечений.

«Мы очень рады, что мероприятие посетило столько семей. Наша главная цель — приобщить всех к спорту, а самое главное — провести время вместе, с семьей. Дети — наше будущее, и только родители на личном примере могут привить им любовь к здоровому образу жизни», - рассказала глава Союза многодетных семей «Кубанская семья» Светлана Недилько.

Праздник организовал краевой Союз многодетных семей «Кубанская семья» при поддержке мэрии краевого центра.