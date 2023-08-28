В Адыгее сотрудница санатория отбирала у подчиненных премии

Женщина посчитала, что ее оштрафовали несправедливо и решила возместить убытки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудницу одного из санаториев Адыгеи будут судить за мошенничество, которое она совершила, используя свое служебное положение. Как рассказали в прокуратуре республики, 53-летняя жительница поселка Каменномостский была привлечена руководством к дисциплинарной ответственности и лишена ежемесячной премии. Поводом стали многочисленные нарушения, допущенные подозреваемой. Это показалось женщине несправедливым, и она решила возместить свои убытки.

«Женщина сообщила двум своим подчиненным, что якобы по решению руководства санатория им будет начислена премия, которую они должны будут передать ей за необоснованное лишение ее премии по итогам проверки. После начисления им заработной платы без начисления премии введенные в заблуждение потерпевшие перевели на банковский счет обвиняемой по 6 тысяч рублей каждый», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.