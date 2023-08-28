Дзюдоисты из Краснодарского края победили на Всероссийском турнире

Кубанские дзюдоисты стали лучшими на турнире страны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сборная Краснодарского края стала победительницей на Всероссийском турнире по дзюдо. Турнир прошел в Нальчике. Честь Кубани защищали 78 атлетов. Противостояли кубанским спортсменам почти 800 сильнейших дзюдоистов в возрасте до 18 лет, приехавшие из разных регионов России.

«По итогам состязаний кубанские спортсмены завоевали пять золотых, две серебряных и семь бронзовых наград. Они продемонстрировали отличный результат. Всего в Краснодарском крае дзюдо занимаются более 21,6 тысячи человек, большая часть – на базе 62 отделений спортшкол. В состав национальной сборной страны ежегодно входят десятки спортсменов нашего региона. Они регулярно становятся победителями и призерами соревнований различных уровней», – рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

В копилке кубанских борцов по итогам турнира14 медалей. В ноябре финалисты примут участие в Первенстве России по дзюдо.