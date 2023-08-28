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НовостиПолитика28 августа 2023 17:48

Депутат ЗСК заявил, что нужно принять на баланс бесхозные мосты в Сочи

Вопрос передачи в собственность муниципалитета мостов на улицах Леселидзе и Краснодонской Виктор Тепляков назвал одним из главных
Евгения ХАЛИКОВА
Виктор Тепляков заявил о необходимости передать на баланс администрации Сочи бесхозные мосты. Фото: t.me/edinroskuban

Виктор Тепляков заявил о необходимости передать на баланс администрации Сочи бесхозные мосты. Фото: t.me/edinroskuban

В Сочи будут переданы все бесхозные мосты на баланс муниципалитета. О необходимости провести такую работу заявил депутат парламента Кубани и член «Единой России».

«Бесхозные мосты в Сочи нужно принять на баланс города. Вопрос передачи мостов на улицах Леселидзе и Краснодонской в собственность муниципалитета является одним из главных. Для местных жителей это связующее с центром города звено», - уточнил Виктор Тепляков.

По словам политика, решать вопросы, связанные с ремонтом мостов, станет проще, если они будут на балансе мэрии.