В Тихорецке устанавливают личности мужчин, погибших в аварии с грузовиком

В Тихорецком районе после наезда на грузовик погибли пассажир и водитель легковушки.

В Тихорецком районе в автоаварии погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла вечером 28 августа. На 34-м км федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомобиля ВАЗ-2109 на регулируемом перекрестке врезался в стоящий в попутном направлении грузовик с полуприцепом.

«Предварительно известно, что грузовой тягач «Вольво» с полуприцепом остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Личности мужчин устанавливаются», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в Краснодарском крае 25 августа произошла авария с одним погибшим и пятью пострадавшими. ДТП случилось в Темрюкском районе. Предполагаемый виновник – сотрудник полиции, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.