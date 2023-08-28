Авиастроители из Ейска планируют экспортировать самолеты и беспилотники

Модернизированную технику компании активно применяют по всей России. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Ейские авиаконструкторы планируют освоить зарубежный рынок. Производственно-конструкторское предприятие специализируется на модернизации легенды малой авиации – самолетов типа «Ан-2». Программа ремоторизации самолета заключается в замене поршневого двигателя на турбовинтовые двигатели.

«Компания уже девять лет работает на рынке малой авиации и зарекомендовала себя как серьезный производитель. Кубанские разработки были представлены на международном авиасалоне МАКС-2021. Также специалисты имеют опыт проектирования беспилотных летательных систем. Наша задача помочь выстроить каналы сбыта не только на территории России, но и за рубежом», - рассказал глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Ейские авиаконструкторы усовершенствовали воздушное судно. Новый самолет стал легче прототипа на 450 кг, также на 40% снижено потребление топлива. В итоге техника стоит в три раза дешевле аналогов российского и зарубежного производства. Ейские самолеты востребованы в сельхозавиации, а также при проведении лесоавиационных работ.