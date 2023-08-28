Пожилая жительница Адыгеи отдала лжебанкирам почти миллион рублей

Пенсионерка обратилась с заявление на действия мошенников в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Адыгеи стала очередной жертвой кибер-мошенников. 63-летней потерпевшей позвонили неизвестные ей люди, которые представились сотрудниками банка. Они убедили женщину, что некие мошенники пытаются оформить на ее имя кредит и присвоить 800 тысяч рублей.

«Услышав подобные новости, обеспокоенная гражданка продолжила разговор с посторонними людьми. Те, в свою очередь, предложили решить возникшую проблему, а именно, оформить кредит самостоятельно и сразу же погасить его, направив полученные деньги на «безопасные» счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Женщина выполнила все указания. Она не только перехватила инициативу мнимых мошенников и сама взяла ссуду на 800 тысяч рублей, но затем перевела звонившим еще 90 тысяч рублей с двух кредиток. Только лишившись крупной суммы денег, пожилой человек догадался, что стал жертвой обмана. Следствием решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».