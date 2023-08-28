Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 20:12

В Сочи мужчина разозлился на девушку и столкнул ее с двухметровой высоты

В больницу Сочи попала 22-летняя девушка, получившая травмы после падения с высоты
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина доставлен в участок.

Мужчина доставлен в участок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Сочи проводят проверку после того, как в одну из городских больниц поступила девушка с тяжелыми травмами. Врачи выяснили, что пациентка упала с двухметровой высоты.

«Полицейскими проводится проверка по факту конфликта, в результате которого пострадала 22-летняя девушка, приехавшая в Сочи на отдых. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции Центрального района Сочи 26 августа около 10 часов ночи. Звонивший сообщил, что неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта толкнул девушку с опорной стены высотой около двух метров», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские смогли установить личность мужчины, столкнувшего девушку. Им оказался 62-летний приезжий из Курской области. Пенсионера задержали и доставили в отдел полиции. Процессуальное решение будет принято после того, как сотрудники полиции установят все обстоятельства конфликта.