В Сочи мужчина разозлился на девушку и столкнул ее с двухметровой высоты

Мужчина доставлен в участок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Сочи проводят проверку после того, как в одну из городских больниц поступила девушка с тяжелыми травмами. Врачи выяснили, что пациентка упала с двухметровой высоты.

«Полицейскими проводится проверка по факту конфликта, в результате которого пострадала 22-летняя девушка, приехавшая в Сочи на отдых. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции Центрального района Сочи 26 августа около 10 часов ночи. Звонивший сообщил, что неизвестный мужчина в ходе словесного конфликта толкнул девушку с опорной стены высотой около двух метров», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские смогли установить личность мужчины, столкнувшего девушку. Им оказался 62-летний приезжий из Курской области. Пенсионера задержали и доставили в отдел полиции. Процессуальное решение будет принято после того, как сотрудники полиции установят все обстоятельства конфликта.