Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 20:22

В сентябре 2023 года в 98 школ Краснодара придут 195 тысяч учеников

Количество школьников в краевом центре за год выросло на 12 тысяч
Евгения ХАЛИКОВА
Школы Краснодара готовятся к новому учебному году. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Школы Краснодара готовятся к новому учебному году. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Школы Краснодара готовятся к началу нового учебного года. В сентябре в краевом центре откроются пять новых школ. Всего же в 98 общеобразовательных учреждениях краевого центра будут учиться 195 тысяч учеников, это на 12 тысяч ребят больше, чем в прошлом году.

«Считанные дни остаются до Дня знаний. На августовском педсовете с председателем Гордумы Верой Галушко, с нашими педагогами обсудили общую готовность. 1 сентября более 6 тысяч учеников придут в новые пять школ, которые уже полностью оснащены и готовы к приему детей. Перед нами стояла, не побоюсь этого слова, — грандиозная задача. И мы с ней справились», - рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

До конца 2023 года количество школ в городе увеличится еще на шесть. Власти следят за тем, чтобы подрядчики выполнили все работы в срок.