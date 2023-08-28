В сентябре 2023 года в 98 школ Краснодара придут 195 тысяч учеников

Школы Краснодара готовятся к новому учебному году. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Школы Краснодара готовятся к началу нового учебного года. В сентябре в краевом центре откроются пять новых школ. Всего же в 98 общеобразовательных учреждениях краевого центра будут учиться 195 тысяч учеников, это на 12 тысяч ребят больше, чем в прошлом году.

«Считанные дни остаются до Дня знаний. На августовском педсовете с председателем Гордумы Верой Галушко, с нашими педагогами обсудили общую готовность. 1 сентября более 6 тысяч учеников придут в новые пять школ, которые уже полностью оснащены и готовы к приему детей. Перед нами стояла, не побоюсь этого слова, — грандиозная задача. И мы с ней справились», - рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

До конца 2023 года количество школ в городе увеличится еще на шесть. Власти следят за тем, чтобы подрядчики выполнили все работы в срок.