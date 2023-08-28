В зоне спецоперации погибли военнослужащие из Туапсинского района

Алексею Кожокару было 24 года. Фото: t.me/glavatuapseregion

В зоне спецоперации при выполнении боевых задач погибли военнослужащие из Туапсинского района. Командиру мотострелкового взвода лейтенанту Дмитрию Шириханову было 40 лет, его земляку гвардии рядовому Алексею Кожокару – 24 года.

«Глава и администрация Туапсинского района выражают искренние соболезнования семьям погибших бойцов. Мы не забудем наших героев, не пожалевших своих жизней за Отечество», - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Слова соболезнования семьям погибших также выразил глава Туапсинского района Сергей Бойко.