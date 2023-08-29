На Кубани 29 августа воздух прогреется до 33 градусов

Прогноз погоды на 29 августа на Кубани

29 августа в атмосфере над территорией Кубани продолжит господствовать барический максимум, удерживая в регионе малооблачную, сухую и по-летнему жаркую погоду. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус.

«Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, - отметил Леус.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что опасная жара продолжает терзать Краснодарский край. Пекло изнуряюще влияет не только на жителей региона, но и на растительность. Посевы выгорают из-за южного пекла. По данным синоптиков, засуха повредила урожай в трех районах Кубани.