Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на сгоревшем доме по улице Клинической восстановили разрушенную кровлю. Сильный пожар произошел вечером 24 мая.

«Необходимо быстро завершать восстановление дома. Поскорее приступить к установке и запуску внутридомовых сетей. Надеюсь, все понимают, что скорость не должна сказываться на качестве», сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что во время ремонта на крыше установили гидроизоляционную пленку, металлопрофили, снегозадержатели, ограждения и ливнестоки. Также в пострадавших квартирах и в подъезде пятого этажа, восстановили фасады и внутренние перегородки, вставили новые окна.

На данный момент на объекте идет подготовка к устройству инженерных сетей дома и отделке квартир.