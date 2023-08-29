На Кубани стартовала уборка подсолнечника и кукурузы Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала уборка подсолнечника и кукурузы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В настоящее время самые большие площади засеяны подсолнечником в Новопокровском, Кущевском, Каневском, Крыловском и Ейском районах. Большая часть кукурузы находится в Отрадненском, Лабинском, Курганинском и Новокубанском. Кроме того, в регионе убирают сою на площади 170 тысяч гектаров.

«Из подсолнечника мы ежегодно производим 600 тысяч тонн масла, при внутренней потребности порядка 100 тысяч тонн. По объему экспорта растительных масел край на протяжении многих лет уверенно входит в пятерку лидеров в стране», – отметил глава региона.

Кукурузу в регионе, в частности, перерабатывают в патоку, крахмал и мальтодекстрин для детского и спортивного питания, кондитерской продукции и кормов для животных.

В 2022 году экспорт масложировой продукции из Краснодарского края достиг около 1 млрд долларов, что 48% больше показателя 2021 года. С начала 2023 года объем поставок составил более 600 млн долларов.