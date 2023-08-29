Мэр Сочи встретился с женами и матерями участников СВО

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мэрия решает разные вопросы через меры поддержки и благотворительный фонд.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с женами и матерями мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. У некоторых сочинцев уже по несколько контрактов, большую часть времени они находятся на передовой и делают все возможное для скорейшей победы. В это время близкие нуждаются в поддержке здесь, в родном городе. На расширенном заседании Координационного совета приняли новые решения о помощи семьям.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мэрия решает разные вопросы через меры поддержки и благотворительный фонд. Сумма выплат со счета, на который идут добровольные пожертвования, сегодня уже превысила 43 миллиона рублей, третья часть — адресные выплаты на детей.

"До меня регулярно доходят вести с передовой: наши сочинцы доблестно сражаются на линии фронта Специальной военной операции. Сочинский отряд высокоточной стрельбы, состоящий из казаков, успешно выполняет все поставленные военным штабом задачи. Мужество и героизм земляков вызывают бесконечное уважение и ответственность за их семьи, и мы продолжим оказывать им всестороннюю адресную помощь. Столько, сколько нужно, будем направлять гуманитарные грузы и помогать в восстановлении разрушенной инфраструктуры в новых регионах России", - рассказал Алексей Копайгородский.