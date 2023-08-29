В Краснодаре проект 20-го канализационного коллектора проходит госэкспертизу Фото: krasnodar.rosvodokanal.ru

В Краснодаре проект 20-го канализационного коллектора проходит госэкспертизу. В районе улицы Петра Метальникова ведутся подготовительные работы для выхода на стройплощадку.

Стоимость контракта на строительство 2-й очереди превысит 16,5 млрд руб. В настоящее время проводятся подготовительные работы в оформлении земельно-правовой документации для публичного сервитута на месте прохождения коллектора.

Кроме того, подрядчик разрабатывает план начала работ. Специалисты изучат трассу, где будут проходить сети коллектора.

Систему водоотведения в северо-восточной части города начнут модернизировать в этом году. Отмечается, что более 13 млрд рублей на работы выделили из федерального бюджета, около трех млн рублей - из регионального. Из городского бюджета направили 200 млн рублей.

Реализовать проект запланировано в течение двух лет.

«Конец сентября — это у нас своеобразная точка отсчета, когда мы должны получить заключение госэкспертизы и перейти уже к следующему этапу», — отметил глава города Евгений Наумов.