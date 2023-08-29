В Адлерском районе Сочи мужчине перерезали горло стеклом

Подозреваемого уже задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе Сочи на улице Просвещения рядом с набережной туристы обратили внимание на мужчину, который лежал и не двигался. Когда отдыхающие подошли поближе, то увидели, что незнакомец весь в крови. Туристы вызвали на место ЧП полицейских и скорую помощь.

«У потерпевшего 31-летнего сочинца произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого последний порезал своего оппонента битым стеклом в области шеи», - сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

Мужчину госпитализировали. А подозреваемого уже задержали. Им оказался 33-летний житель Анапы.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.