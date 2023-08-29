Концерн «Покровский» уведомил Россельхознадзор о возможной угрозе эпизоотическому благополучию Кубани

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Предприятия группы компаний направили письмо в адрес Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с уведомлением о невозможности, в связи с арестом счетов, производить обязательные мероприятия по обеспечению биологической безопасности территории. В Краснодарском крае концерн владеет 16 молочно-товарными фермами, на которых содержатся 26,5 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе более 10 тысяч – дойное стадо. Также в состав группы компаний входят 3 современных свиноводческих комплекса, рассчитанных на единовременное содержание 60 тыс. голов.

В целях поддержания защищенности людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей среды, недопущения биолого-социальной чрезвычайной ситуации департаментом ветеринарии Краснодарского края разработан и утвержден План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, в рамках которого каждое животноводческое предприятия обязано проводить следующие мероприятия:

- по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия: дезинфекция транспорта, спецодежды, помещений и оборудования;

- по обеспечению безопасности при производстве молока;

- по воспроизводству крупного рогатого скота;

- по профилактике инфекционных заболеваний;

- по сохранению молодняка и выращиванию ремонтного стада и др.

Как сообщили в руководстве концерна, в связи с ограничительными мерами, наложенными судебными приставами в рамках исполнительного производства на счета более 100 предприятий в Краснодарском крае, их производственная деятельность фактически остановлена.

«Сельское хозяйство – это живой организм, для обеспечения высоких показателей мы должны ежедневно заботиться о поголовье животных на фермах, закупать для них корма и ветеринарные препараты», – отметил управляющий производством ГК «Концерн «Покровский» Максим Мишарев. Невозможность расплачиваться за необходимые для производства ресурсы, проводить обязательные санитарные, диагностические, профилактические мероприятия по содержанию стада, влечет за собой возникновение риска распространения болезней, общих для человека и животных, создает опасные условия для работы сотрудников и угрозу эпизоотическому благополучию Каневского района и Краснодарского края, говорится в комментарии агрохолдинга.