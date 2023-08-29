РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году

Программа была запущена весной этого года Фото: Архив "КП"

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, возглавил рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленный Банки.ру. Первое место среди всех российских банков в нём заняла программа РНКБ "Автокредит наличными", которая была запущена весной этого года.

Для составления рейтинга экспертами Аналитического центра Банки.ру были выбраны следующие параметры - условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также прочие важные критерии, позволяющие потенциальному заемщику получить максимально полное представление о процессе получения автокредита наличными в конкретном банке, в том числе его доступности и прозрачности, а также о выгодности условий продукта.

Банк РНКБ активно развивает направление автокредитования и является активным участником государственной программы льготного автокредитования. C начала 2023 года РНКБ выдал около 2,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Отметим, что новая программа банка "Автокредит наличными" позволяет приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не требуется. При этом процесс получения кредита максимально упрощен и экономит время как покупателям, так и продавцам.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита на приобретение автомобиля можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7".

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