Открыт предзаказ на пятнадцатый айфон

Фото предоставлены ПАО "МТС"

iPhone 15 уже сейчас можно заказать в интернет-магазине МТС. О стоимости бронирования покупки необходимо позаботиться заранее – приобрести виртуальный сертификат за 50 000 рублей.

Клиенты, обладающие такими виртуальными сертификатами, станут одними из первых в России владельцами нового айфона. Специалисты любого фирменного салона компании МТС помогут оформить специальный сертификат (номинал которого позже будет учтен при продаже iPhone 15). Далее останется только оплатить остаток стоимости гаджета.

Менеджеры МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата сразу после презентации компании Apple. Оговорят подробности приобретения. А в качестве бонуса покупатели получат кешбек в размере 3 000 рублей и МТС PayTag (услугу, дающую возможность привязать к платежному стикеру порядка двадцати карт сторонних банков).

Дополнительная преференция для тех, кто получит виртуальный сертификат от МТС - годовая гарантия на новый смартфон.