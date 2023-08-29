На пляже Анапы утонул пожилой мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пляже Анапы в 20 метрах от берега нашли мертвого пожилого мужчину. Его заметили люди, которые пришли к морю в районе 8:20 утра 29 августа.

«На территории пляжа «Вита» в Анапе в 20 метрах от берега на глубине 1,5 метров обнаружено тело мужчины. На вид ему было 65 – 70 лет», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что спасатели пляжа и врачи оказывали медицинскую помощь, но мужчина все таки умер. Фельдшер больницы скорой медицинской помощи констатировал биологическую смерть.

На данный момент личность погибшего и причина смерти устанавливают полицейские.