В Краснодаре бывший директор управляющей компании украл у жильцов 9 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили бывшего директора управляющей компании за кражу 9 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

С 2017 по 2021 год подсудимый работал директором одной из управляющих компаний.

«Осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, он не в полном объеме производил оплату по договорам об оказании коммунальных услуг из средств, поступающих от потребителей за фактически предоставленные ресурсы», - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Всего руководитель не перечислил более 9 млн рублей. Средства уходили на другие цели. В том числе директор УК присвоил часть денег.

Суд признал его виновным и назначил 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, бывшего директора УК оштрафовали на 1 млн рублей. А в пользу поставщиков коммунальных услуг взыскали более 7 млн рублей имущественного вреда.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.