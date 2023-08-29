В поселке Яблоновском Адыгеи тушат пожар на площади 900 кв. метров

Площадь пожара достигла 900 кв. метров Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Адыгее тушат крупный пожар. В поселке Яблоновском днем 29 августа загорелся гаражный комплекс.

Клубы дыма заметили в районе Яблоновского моста. В настоящее время на месте работают пожарные. Огонь распространился на площади 900 кв. метров.

«Привлекаются силы и средства по рангу № 2. На тушение подано 5 стволов. Все силы направлены на нераспространения огня на рядом стоящие здания», - сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что пожар в Майкопе уничтожил 61 гараж и машины. Ущерб владельцам составил 100 млн рублей.