Мужчина напал на школьника в маршрутке Фото: кадр из видео

В Новороссийске осудили мужчину, избившего школьника в маршрутке. Ему назначили 1 год лишения свободы условно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло 8 марта 2023 года в маршрутке, проезжавшей по улице Бирюзова. Пассажир в салоне набросился с кулаками на 16-летнего подростка. По словам очевидцев, причиной агрессии стало то, что школьник не уступал никому место в заполненном транспорте.

Разъяренный пассажир потянул подростка за воротник куртки и не менее двух раз ударил школьника кулаками в лицо. У пострадавшего парня появились синяки под глазами и был сломан зуб.

Происшествие начали активно обсуждать в соцсетях. Позже публикациями заинтересовались следователи. На мужчину, напавшего на подростка, завели уголовное дело.

В суде мужчина признал вину частично.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год», - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.