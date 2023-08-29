С выздоровлением в регионе выписали 127 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за неделю COVID-19 заболели 138 человек. Самому младшему новому пациенту исполнился месяц, а самому старшему - 94 года. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре с 21 по 27 августа получено 77 положительных результатов, в Сочи – 32, в Армавире – четыре. По три пациента прибавилось в Новороссийске, Ейском и Усть-Лабинском районах, по два – в Абинском, Кореновском и Мостовском районах.

По одному случаю коронавируса зарегистрировано в Горячем Ключе, Выселковском, Калининском, Крыловском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тбилисском, Тимашевском и Успенском районах.

За неделю в крае с выздоровлением выписали 127 пациентов.