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НовостиОбщество29 августа 2023 10:47

В Краснодаре 17 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария оставили без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 17 улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «ПБ-2», РП-74 и 41 трансформаторная подстанция», - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Волгоградской, Крупской, Мира, Комсомольской, Ярославской, Урожайной. Временно обесточены улицы Демченко, Почтовая, Мачуги, Аэропортовская, Атамана Лысенко, Лаврова.

Без электроэнергии остаются улицы 2-я Полевая, Крылатая, Бородинская, Горячеключевская и Джубгинская.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.