В Сочи запустили продажи номеров в гостиничном комплексе «Нескучный сад

Фото: СК «Неометрия»

Оказывается, номера в гостиницах Сочи можно не только арендовать на время отдыха, но и покупать для получения пассивного дохода.

О начале продажи номеров во второй очереди премиального гостиничного комплекса «Нескучный сад» объявил федеральный девелопер «Неометрия». Проект, расположенный в Адлерском районе курорта, станет одним из наиболее востребованных на черноморском побережье России. Этому будут способствовать, во-первых, хорошая локация – комплекс находится недалеко от моря, достопримечательностей и инфраструктуры курорта, во-вторых – премиум-уровень.

Концепция, разработанная известным российским ландшафтным бюро Scape, делает акцент на функциональность и удобство для гостей, а также получение незабываемых эмоций. Учитывая рельеф местности, авторы предусмотрели три внутренних двора-гостиных, каждый из которых выполнен в своей особенной стилистике. Также для гостей будут созданы многоуровневый променад площадью 1,5 га и модульные локации для отдыха.

Фото: СК «Неометрия»

Особое внимание уделят интерьеру «Нескучного сада». Дизайном внутренних помещений премиального комплекса будет заниматься студия международного уровня «Сёстры Сундуковы», в портфолио которой – проекты в Лондоне, Париже и Дубае. Проект интерьеров будет реализован в коллаборации со студией Ploschadka.

Качественная проработка всех деталей гостиничного комплекса и его хорошая локация делают «Нескучный сад» привлекательным и для отдыха, и для инвестирования. Как отмечает коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт, многие приобретают номера в гостиничном комплексе именно для получения дохода.

– Спрос на гостиницы и отели Сочи очень велик, и с каждым годом только увеличивается. Туристический поток на курорт растет, и мы видим большой интерес к «Нескучному саду» от клиентов со всей России, – комментирует Ольга Нарт. – Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и бизнес-туризма, что создает предпосылки для высокой заполняемости комплекса в любое время года, а также делает его ликвидным активом, позволяющим получать пассивный доход.

Уровень гостиничного комплекса уже получил высокую оценку. В этом году «Нескучный сад» победил в номинации «Лучший объект для инвестиций» престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023».

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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