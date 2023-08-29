В школах Сочи отработали алгоритм действий в случае ЧС

В рамках всероссийских учений по антитеррористической защищенности объектов образования в Сочи отработали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций.

В рамках всероссийских учений по антитеррористической защищенности объектов образования в Сочи отработали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций.

В мероприятиях были задействованы сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, служб спасения и персонал 110 образовательных учреждений независимо от подведомственности и форм собственности.

"Безопасность наших детей – приоритет в работе образовательных учреждений курорта. Мы прикладываем все усилия, чтобы учащиеся и педагоги всегда чувствовали себя защищенными и были сосредоточены только на образовательном процессе", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.