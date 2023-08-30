«Агрокомплекс» начал выпуск крафтовых сыров

Сыры расфасованы по 200 и 400 граммов под брендом «Николаевские сыроварни». Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва запустил производство крафтовых сыров на заводе «Сыры Кубани». Благодаря инвестициям в размере 4 млн рублей предприятие увеличило мощности переработки молока на 2 тонны и будет выпускать до 100 кг продукции в сутки.

- Обладая большими объемами высококачественного сырья, передовыми технологиями и оборудованием, наш завод имеет возможность экспериментировать и создавать продукты по запросам самых взыскательных покупателей. Мы учли предпочтения сырных гурманов и запустили производство крафтовой продукции. Это ремесленные сыры, малого формата, которые требуют особой тонкости технологических процессов, где роботы не могут заменить человеческую чуткость. Новые сыры сделаны заботливыми руками наших специалистов, их составы дополнены нотами трав, специй и вин, а вкусы яркие и запоминающиеся, - отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

6 наименований продукции: качотта классическая, с итальянскими травами, с трюфелем, в вине, скаморца и скаморца копченая - с августа представлены в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский». Сыры расфасованы по 200 и 400 граммов под брендом «Николаевские сыроварни».

На предприятии сообщили, что с учетом появления культуры потребления крафтовых сыров и растущего спроса на них на отечественном рынке поддержка данного направления производства обещает большие перспективы развития.

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