На Кубани лицензировали организации спортподготовки Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани лицензировали организации спортподготовки. Об этом сообщили на селекторном совещании по вопросам создания в стране единой структуры детско-юношеского спорта. Региональные учреждения получили положительное заключение Роспотребнадзора и лицензии на осуществление деятельности.

С начала года 2649 организаций в стране не имели бессрочной лицензии. В настоящее время ее получили 2540 учреждений - это 95,7%. Оставшиеся процедуры завершат до 1 сентября.

«Процесс гармонизации в крае прошли 160 организаций спортивной подготовки. Одну, созданную в 2023 году, дополнительно включили в реестр. Все они получили положительное заключение Роспотребнадзора и лицензии на осуществление образовательной деятельности», - сказал вице-губернатор Александр Власов.

Всего на Кубани разработали и утвердили 784 дополнительные образовательные программы подготовки. Они соответствуют новым федеральным стандартам.