Жители Кубани могут отказаться от передачи биометрических данных в единую базу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани могут отказаться от передачи биометрических данных в единую базу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Удалить биометрию и отозвать согласие на обработку данных в любое время.

Биометрические персональные данные собирают, хранят и обрабатывают с помощью Единой биометрической системы. Это, в частности, отпечатки пальцев, сетчатка глаз, лицо, рисунок вен и голос.

Все желающие могут позволить использовать биометрию для подтверждения личности либо отказаться от обработки персональных данных. С заявлением на отказ или отзыв отказа от сбора и размещения данных в МФЦ предоставляется документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС.

Статус биометрии и ее срок действия отображается в личном кабинете на Госуслугах, в личном кабинете Единой биометрической системы или в приложении «Госуслуги Биометрия». Отмечается, что после удаления данных услуги через ЕБС осуществляться не будут. Для возобновления доступа снова необходимо сдать биометрию.