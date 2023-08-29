Так выглядит особняк на Затоне

Мэрия Краснодара не будет выкупать особняк у Луизы Ахеджак за 304 млн рублей. Суд вновь рассмотрел апелляционную жалобу и отказал в исковых требованиях дочери бывшего вице-губернатора региона. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, Луиза Ахеджак хотела продать городской администрации участок с недостроенным особняком на Затоне за 304 млн рублей. Заявив, что не может что-либо строить на участке, она решила избавиться от подаренного имущества.

20 октября 2022 года Ленинский районный суд вынес решение в пользу Ахеджак. Но 16 ноября мэрия Краснодар его обжаловала. 9 февраля суд рассмотрел апелляционную жалобу властей города и отменил решение суда первой инстанции.

Тогда Луиза Ахеджак обратилась в четвертый кассационный суд, который отменил решение Краснодарского краевого суда отменил и направил дело на новое рассмотрение.

«Повторно рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда ее удовлетворила. В исковых требованиях Луизе Ахеджак отказано», - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.