На Кубани полицейского, устроившего лобовое ДТП, отправили под домашний арест

Расследование продолжается Фото из архива КП

На Кубани полицейского, устроившего ДТП с погибшим и 5 пострадавшими, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, смертельная авария произошла утром 26 августа между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь в Темрюкском районе. Пьяный 25-летний водитель Lada Priora выехал на встречку. В машине находились четыре пассажира. В этот момент легковушка столкнулась с Lada Largus.

«В результате ДТП в автомобиле Lada Priora скончался 25-летний пассажир, сам водитель легковушки и еще трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 16 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. Водитель Ларгуса от госпитализации отказался», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснилось, мужчина, выехавший на встречку, оказался сотрудником ОМВД по Темрюкском району. В ведомстве организовали служебную проверку. Тем временем на водителя завели уголовное дело. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

«Виновник аварии был задержан следователем, будучи допрошенным, признал полностью вину. На период следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи продолжают сбор доказательств. Назначены судебные экспертизы. В том числе устанавливается тяжесть вреда здоровью пострадавших в ДТП.