В Краснодаре построят еще шесть школ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодаре до конца года построят еще шесть школ. Также в городе появится 17 дошкольных учреждений, два спорткомплекса и одна поликлиника.

«В преддверии открытия новых школ не сбавляем темпы по остальной соцстройке. Обсудили ход работ на объектах. Продолжаю держать каждый на контроле», - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что в Краснодаре уже возвели 8 детских садов, ФОК на улице Вавилова. До конца года в планах построить еще 6 школ, Работы предстоит много. И мы обязательно справимся.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае 1 сентября откроются девять новых школ.