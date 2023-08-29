В Краснодаре построили шесть остановок вблизи школ Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре построили шесть остановок вблизи школ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Остановочные пункты появились на трех улицах.

Новые остановки, в частности, оборудовали на улицах Душистой, 5-й Дорожной в поселке Молодежном и Кореновской. К ним школьники будут доезжать на общественном транспорте.

В Краснодаре с начала августа выдали свыше трех тысяч проездных для школьников на 50 бесплатных поездок в месяц. В городе изменили смеху некоторых маршрутов общественного транспорта и открыли новые.

«Дополнительно выделили средства из городского бюджета, чтобы все автобусы, задействованные для школьного подвоза, были оснащены камерами видеонаблюдения», — сказал мэр Евгений Наумов.

Всего для подвоза учащихся задействуют 239 школьных автобусов. Они будут работать по 26 маршрутам.