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НовостиПроисшествия29 августа 2023 13:47

В Геленджике тушат лесной пожар на площади 1000 кв. метров

В Геленджике загорелась сухая трава на площади 1000 кв. метров
Светлана ОВДЕЙ
На месте пожара работают 47 человек и 13 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На месте пожара работают 47 человек и 13 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике тушат крупный лесной пожар. Возгорание произошло днем 29 августа по улице Речной в микрорайоне Куприянова щель.

«В 14:43 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание сухой растительности на площади 1000м2. Для недопущения распространения возгорания на лесной фонд привлечены силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте возгорания задействовали 47 человек и 13 единиц техники.