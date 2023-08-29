Не все многоэтажки Новороссийска готовы к отопительному сезону

Тепловики Новороссийска проанализировали поступавшие за последний год жалобы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тепловики Новороссийска проанализировали поступавшие за последний год жалобы. Выяснилось, что почти половина обращений на «плохое отопление» поступает из домов, где управляющие компании недобросовестно отнеслись к подготовке к зиме и имеют долги за поставленные ресурсы.

Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в соответствующих Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. Согласно им, УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета.

-Оплата, учет и техническая исправность - это три основных критерия, по которым оценивается готовность абонента к зиме! - напоминает руководитель новороссийского офиса Городского расчетного центра Ольга Воробьева. - Долги ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в таких многоэтажках.

Чтобы бороться с неплатежами, тепловики передали в суды 349 исков на 53 миллиона рублей, еще 164 исполнительных листа на 17 миллионов в работе у приставов. Чтобы не иметь проблем с законом и не ставить под угрозу качественное и бесперебойное теплоснабжение, поставщики призывают вовремя оплачивать отопление и горячую воду и качественно готовить дома к зиме.

Эти управляющие компании и ТСЖ не платят* за тепло (без учета реструктуризированной задолженности).

ООО «Стройэкосервис» - Сумма долга - 16425107 рублей

ООО «УК «Авангард» - 13137606 рублей

ООО УК «НОРД ОСТ» - 11499057 рублей

ООО Управляющая компания«Ракурс» - 8813117 рублей

ООО «УК «Новороссийск» - 8125136 рублей

ООО «Новый город» - 6365842 рублей

ООО «Стройсервис» - 4743960 рублей

ООО «УО «Новороссийск» - 4254581 рублей

ООО «УК «Оскар» - 3788251 рублей

ООО «Жилищная управляющая компания» - 3475376 рублей

ООО « Наш дом Новороссийск» - 2875810 рублей

ООО «УК «Доверие» - 2628908 рублей

ТСН «ТСЖ 157» - 2031620 рублей

ООО «Стабком» - 1518796 рублей

ООО «УО Мастер» - 1040992 рублей

ТСН «ТСЖ Видова №157» - 958532 рублей

ООО «Управляющая Компания »Август» - 816802 рублей

ООО «УК »НовЖилСервис» - 745058 рублей

ТСЖ «Золотой дождь» - 735072 рублей

ТСЖ «Радуга» - 326416 рублей

ТСЖ N 9 - 325792 рублей

ООО «Арсенал» - 248297 рублей

ООО «Партнер-УКН» - 210761 рублей

ТСЖ «Ленина 59» - 182381 рублей

ТСЖ «Михайлова-1» - 137633 рублей

ООО УК «Авангард» - 130591 рублей

ООО «Управляющая организация Наш дом» - 113455 рублей

*По данным сайта oao-atek.ru на 25 августа 2023 года