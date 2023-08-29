В Краснодаре 1 сентября сохранится сильная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре 1 сентября воздух прогреется до +36 градусов. Сильная жара не собирается отступать с территории края.

«30 августа в Краснодаре ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер поднимется до 5-10 метров в секунду. Днем и вечером возможны порывы до 14 метров в секунду», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что ночью температура воздуха опустится до 13…15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 31…33 градусов.