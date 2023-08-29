Пожарные работают в усиленном режиме Фото: krd.ru

В Краснодаре за лето потушили 487 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пожарные работают в усиленном режиме из-за жары.

В городе регулярно выезжают тушить сухостой камыш, мусор. Жители часто нарушают запрет и разводят костры на участках, чтобы избавиться от травы.

«По статистике основное количество пожаров происходит от возгорания сухой растительности и мусора на открытых территориях. Продолжает действовать запрет на посещение лесных массивов и ограничение передвижения по территории лесных насаждений транспорта, а также на разведение костров, выжигание травы и стерни на полях, в лесных массивах», - отметил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Жителям и предприятиям частного сектора, дачных массивов напомнили о необходимости очистить участки от горючего мусора и сухой травы.

В случае возникновения ЧС жителям и гостям Краснодара необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.