Полиция Геленджика задержала мужчину, спровоцировавшего пожар в лесу

Огонь перекинулся со двора на лесной массив. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жителя Геленджика подозревают в неумышленном поджоге лесного массива. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина работал во дворе своего домовладения с электрокабелями и нарушил технику безопасности.

«Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате, огонь распространился на лесной массив. Сейчас площадь пожара превысила 1.5 га. На месте находятся спецслужбы Геленджика