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НовостиЭкономика29 августа 2023 15:41

Представители Кубани участвуют в выставке индустрии моды СРМ в Москве

Экспозицию Краснодарского края составляют четыре производителя женской одежды
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские предприятия легкой промышленности участвуют в выставке СРМ в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские предприятия легкой промышленности участвуют в выставке СРМ в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Производители модной женской одежды из Краснодарского края участвуют в выставке индустрии моды «CPM. Премьера моды в Москве-2023. Осень». Деловое мероприятие проходит в столице с 29 августа по 1 сентября. Свой взгляд на модные тенденции будущего сезона продемонстрируют ведущие российские предприятия легкой промышленности.

«Ежегодно в выставке участвуют ведущие предприятия нашего региона. Часть из них обладают знаком качества «Сделано на Кубани». Продукция наших производителей активно завоевывает российский рынок и соответствует всем запросам покупателей, отличаясь высоким качеством и стильным дизайном», – рассказал министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Для производителей одежды выставка СРМ – прекрасный способ заявить о себе не только на отечественном, но и на зарубежном рынке. Это крупнейшее модное событие в России и Центральной Азии. Кубанская экспозиция была подготовлена совместно с региональным Фондом развития промышленности.