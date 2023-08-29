Губернатор Кубани принял участие в стратегической сессии «Развитие туризма»

Вениамин Кондратьев принял участие в стратегической сессии «Развитие туризма». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев принял участие в видеоконференция председателя Правительства России Михаила Мишустина с главами регионов. Во время стратегической сессии «Развитие туризма» глава Правительства рассказал, чо сейчас в стране действуют более 30 тысяч средств размещения с общим номерным фондом более 1 миллиона номеров. Однако, все равно необходимо обновлять гостиничную базу и улучшать условия размещения туристов. Это возможно благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». За последние два года объем господдержки превысил 100 миллиардов рублей.

«Сегодня отели Черноморского побережья заполнены более чем на 95 процентов. Для повышения уровня сервиса на наших курортах необходимо продолжать расширять номерной фонд. Поэтому мы предоставляем инвесторам различные меры господдержки. В этом году открыли два крупных отеля категорий 4 и 5 звезд. В работе еще 46 инвестсоглашений на 460 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать около 33 тысяч новых номеров», – сказал Вениамин Кондратьев.

По итогам онлайн-совещания глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал, что с каждым годом растет количество желающих провести отпуск в регионе. С начала 2023 года Краснодарский край посетили 11,6 миллионов человек.