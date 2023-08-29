До конца 2023 года 250 жителей Апшеронского района сменят ветхое жилье на новое

В Апшеронском районе продолжают переселение из аварийного жилья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Апшеронском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» идет переселение людей из ветхого жилья в новостройки. С 2019 по 2023 гг. следует переселить 386 человек. Из них 136 апшеронцев уже отметили новоселье.

«Переселение осуществляется путем приобретения жилых помещений у застройщиков. В Апшеронске и Хадыженске дома для переселения сегодня построены от 55 до 100%. По готовым объектам собирают документы для регистрации прав собственности», – рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Всего в Краснодарском крае из 1292 аварийных помещений расселено 3,2 тыс. человек. В будущем предстоит улучшить условия еще 1,4 тыс. человек, проживавших в 616 квартирах.