Самыми популярными специальностями в техникумах Кубани стали IT и сфера услуг

В техникумах Кубани завершилась приемная кампания. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Приемная кампания в колледжах и техникумах Краснодарского края завершилась 15 августа. Комиссии приняли заявления на обучение от более 92 тысяч абитуриентов. На первые курсы было зачислено 50,5 тысяч человек. Статисты говорят о росте популярности системы средне-специального образования. Помимо конкурса на место, также вырос средний балл аттестата и составил 4,2 – 4,9.

«В 2023 году популярностью у поступающих пользовались направления IT, педагогика, сфера услуг, строительство и обслуживание автомобилей. В топе и программы «Профессионалитета» – более 6,7 тысячи заявлений. Здесь лидируют направления «Реклама», «Графический дизайн» и «Информационные системы и программирование». Например, на последнее направление было подано 1559 заявлений на 150 мест – конкурс более 10 человек на место», - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

На заочную форму обучения прием документов продолжится до 1 октября 2023 года. У не поступивших на очные отделения еще есть шанс стать студентами и приступить к обучению в будущем учебном году.