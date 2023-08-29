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НовостиЭкономика29 августа 2023 17:03

Власти опровергли дефицит продуктов питания в продовольственных магазинах Сочи

Сетевые предприятия розничной торговли работают в условиях повышенного спроса
Евгения ХАЛИКОВА
Дефицита товаров в Сочи нет. Фото: t.me/DKTiP_SochiAdm

Дефицита товаров в Сочи нет. Фото: t.me/DKTiP_SochiAdm

В администрации Сочи прокомментировали жалобы жителей и гостей курорта на пустые полки в местных магазинах. В администрации города объяснили нехватку товаров определенного сегмента ростом внутреннего туризма и установившейся жаркой погодой.

«В сочинских магазинах крупных торговых сетей могли наблюдаться кратковременные ситуации, когда заканчивался определенный сегмент товаров. Связано это было с логистическими схемами доставки. Руководство торговых сетей старается оперативно корректировать все подобные ситуации», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Дефицита товаров в Сочи нет – подытожили в мэрии города. На складах торговых сетей есть достаточный запас необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости. Поставки товара из других муниципалитетов не отстают от графика.