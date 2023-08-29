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НовостиОбщество29 августа 2023 17:32

В Краснодаре мотоциклист перевозил ребенка без специального кресла и мотошлема

Автоинспекторы Краснодара установили личность водителя, перевозившего своего ребенка в нарушение ПДД
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре отец перевозил ребенка на мотоцикле с нарушениями.

В Краснодаре отец перевозил ребенка на мотоцикле с нарушениями.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Автоинспекторы отдельного батальона ДПС Краснодара установили личность мужчины, катавшего своего ребенка на мотоцикле без мотошлема и специального удерживающего детского кресла. Маленький пассажир сидел сзади и его жизнь зависела лишь от того, как крепко он держит папу за футболку.

«В отношении 40-летнего водителя мотоцикла «Ямаха» составлены административные материалы и наложен штраф в размере 3 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также беспечному отцу рассказали к чему может привести подобная халатность. И рекомендовали внимательней относиться к обеспечению безопасности сына.