В Краснодаре мотоциклист перевозил ребенка без специального кресла и мотошлема

В Краснодаре отец перевозил ребенка на мотоцикле с нарушениями. Фото: Иван ВИСЛОВ

Автоинспекторы отдельного батальона ДПС Краснодара установили личность мужчины, катавшего своего ребенка на мотоцикле без мотошлема и специального удерживающего детского кресла. Маленький пассажир сидел сзади и его жизнь зависела лишь от того, как крепко он держит папу за футболку.

«В отношении 40-летнего водителя мотоцикла «Ямаха» составлены административные материалы и наложен штраф в размере 3 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также беспечному отцу рассказали к чему может привести подобная халатность. И рекомендовали внимательней относиться к обеспечению безопасности сына.