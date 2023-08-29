Возгорание силового кабеля привело к пожару в мансарде 4-этажного дома в Сочи

Сотрудники прокуратуры Хостинского района продолжают устанавливать причины, которые привели к пожару в четырехэтажном доме по Новороссийскому шоссе.

«Пожар произошел 24 августа в 17:30 по улице Новороссийское шоссе, 11. Предварительно, причиной стало возгорание силового вводного кабеля», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Огонь уничтожил семь квартир. Проживавшие там 16 человек сейчас расселены в гостиницах курорта. В настоящее время застройщик совместно с администрацией района устраняют последствия пожара.