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НовостиПроисшествия29 августа 2023 18:24

Возгорание силового кабеля привело к пожару в мансарде 4-этажного дома в Сочи

Пожар в многоквартирном доме по улице Новороссийское шоссе произошел 24 августа
Евгения ХАЛИКОВА

Сотрудники прокуратуры Хостинского района продолжают устанавливать причины, которые привели к пожару в четырехэтажном доме по Новороссийскому шоссе.

«Пожар произошел 24 августа в 17:30 по улице Новороссийское шоссе, 11. Предварительно, причиной стало возгорание силового вводного кабеля», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Огонь уничтожил семь квартир. Проживавшие там 16 человек сейчас расселены в гостиницах курорта. В настоящее время застройщик совместно с администрацией района устраняют последствия пожара.